Flüchtlinge: Merkel hat mit Sánchez einen neuen Partner im Süden

Während Bundeskanzlerin Angela Merkel am Samstagvormittag in Südspanien einschwebte, wo ihr Jet auf der Militärbasis Rota an der andalusischen Küste landete, fischte unten im Meer der Seenotrettungsdienst gerade etliche Menschen aus dem Wasser. Ein Schlauchboot mit Flüchtlingen war in den Wellen...