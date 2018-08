Caracas (dpa) – Während einer Militärparade in Venezuela hat es einen versuchten Anschlag gegen Staatschef Nicolás Maduro gegeben. Dies teilte Regierungssprecher Jorge Rodríguez am Abend in Caracas mit. Maduro blieb demnach unverletzt.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder