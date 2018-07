Katja Kipping beklagt wachsende Unmenschlichkeit in Deutschland

Die Welt aus den Fugen, die Regierung in Turbulenzen – was ist jetzt zu tun? Im zweiten Teil unserer Interviewreihe „Deutschland, wohin?“ sagt die Vorsitzende der Linkspartei, Katja Kipping, wie sie in Deutschland die Weichen stellen würde. Unsere Redakteure treffen Kipping auf dem Tempelhofer Feld...