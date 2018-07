Berlin Kanzlerin Angela Merkel ist mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow zusammengetroffen, um die Lage im Nahen Osten und insbesondere in Syrien zu erörtern. Wie die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer weiter mitteilte, war auch der Konflikt in der Ostukraine Thema. An dem Treffen nahmen den Angaben zufolge auch Außenminister Heiko Maas sowie von russischer Seite der Chef des Generalstabes der Streitkräfte, Waleri Gerassimow, teil.

