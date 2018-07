Studie: Antisemitismus durchdringt das Internet

Berlin In sozialen Medien, Blogs und Online-Kommentaren ist der Antisemitismus einer neuen Studie zufolge so stark wie noch nie. Das Web 2.0 sei mittlerweile von Judenfeindlichkeit und Hass auf Israel durchdrungen, heißt es in einer Langzeituntersuchung der Technischen Universität Berlin. Die Antisemitismus-Forscherin Monika Schwarz-Friesel sprach von einem "besorgniserregenden Phänomen". Für die Untersuchung über Judenhass im digitalen Zeitalter werteten die Wissenschaftler am TU-Institut für Sprache und Kommunikation mehr als 300 000 Texte etwa aus Twitter und Facebook und von Onlinemedien aus.

