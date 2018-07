Wohnungsnot: Grünen-Chef Robert Habeck fordert Baugebot

Grünen-Chef Robert Habeck will Eigentümer von Brachflächen zum Bau von Gebäuden verpflichten, um die Wohnungsnot in Deutschland zu bekämpfen. „Es bedarf eines umfassenden Paketes, um Mietwucher zu stoppen“, sagte Habeck unserer Redaktion.„Wenn in einer Stadt zig Leute keine Wohnung finden, und...