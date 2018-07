Sieben Tote bei Selbstmordanschlag in Kabul

Kabul Bei einem Selbstmordanschlag auf ein Ministerium in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens 7 Menschen getötet und 15 weitere verletzt worden. Der Attentäter habe sich am späten Nachmittag vor dem Eingang des Ministeriums für Ländliche Entwicklung im Westen der Stadt in die Luft gesprengt, als die Mitarbeiter das Gebäude am Ende ihres Arbeitstages verlassen hätten, sagte ein Polizeisprecher. Unter den Opfern seien sowohl Zivilisten als auch afghanische Sicherheitskräfte. Zunächst reklamierte keine Gruppe den Anschlag für sich.

