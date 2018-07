Bericht: Krisensitzung in Teheran – Ruhani einbestellt

Teheran (dpa) – Irans oberster Führer Ajatollah Ali Chamenei hat Präsident Hassan Ruhani und seine Minister zu einer Krisensitzung in seine Residenz einbestellt. Das gab das Nachrichtenportal Alef bekannt. Angeblich will Chamenei mit Ruhani und seinen Ministern die akute Finanzkrise im Land besprechen. Aber da alle Minister einbestellt worden sind, schließen Beobachter auch eine Rücktrittsforderung an Ruhani nicht aus. Die Hardliner im Land werfen ihm vor, sich mit dem Wiener Atomabkommen von 2015 verkalkuliert und nach dem Ausstieg der USA den Iran in eine Krise gestürzt zu haben.

