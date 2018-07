Berlin Angesichts der Regierungskonsultationen von Deutschland und China morgen in Berlin pocht die deutsche Wirtschaft auf bessere Beziehungen. Nachdem sich die Beziehungen zu den USA immer schwieriger gestalteten, werde der China unweigerlich wichtiger, so der Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammerverbands Volker Treier. Noch immer gebe es viele Bereiche, bei denen deutsche Unternehmen in China keinen gleichberechtigten Marktzugang hätten.

