Trump und Putin treffen sich am 16. Juli in Helsinki

Moskau Der mit Spannung erwartete Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin findet am 16. Juli in der finnischen Hauptstadt Helsinki statt. Das teilten der Kreml in Moskau und das Weiße Haus in Washington mit. Es soll das erste großangelegte bilaterale Treffen von Trump und Putin werden. Das Verhältnis zwischen Russland und den USA ist wegen zahlreicher Streitfragen gespannt wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Im Mittelpunkt des Treffens sollen die bilateralen Beziehungen, Syrien, die Ukraine und Rüstungskontrolle stehen.