Merkel: Migration könnte zur "Schicksalsfrage" Europas werden

Berlin Bundeskanzlerin Angela Merkel hat eingeräumt, dass der Streit um die Asylpolitik die EU-Staaten auseinandertreiben könnte. "Europa hat viele Herausforderungen. Aber die Migration könnte zu einer Schicksalsfrage für die Europäische Union werden", sagte die Kanzlerin im Bundestag in einer Regierungserklärung vor Beginn des EU-Gipfels in Brüssel. Merkel dämpfte gleichzeitig die Erwartungen an das Gipfeltreffen. Sie sagte, die EU-Staaten seien noch nicht bereit, sich auf ein gemeinsames europäisches Asylsystem zu einigen.

