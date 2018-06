Merkel dämpft Erwartungen vor Gipfel

Berlin Kanzlerin Angela Merkel setzt im Asylstreit mit der CSU weiter auf bilaterale Abkommen mit anderen Ländern zur Rücknahme von Flüchtlingen. Laut Regierungskreisen in Berlin wird es am Rande des EU-Gipfels in Brüssel morgen und übermorgen dazu Gespräche geben. Erste Signale seien positiv. Auf dem Gipfel steht vor allem die sogenannte Sekundärmigration im Mittelpunkt. Dabei geht es um Asylbewerber, die zunächst in ihrem Ankunftsland registriert wurden, dann aber weiterziehen, etwa nach Deutschland. Innenminister Horst Seehofer hatte angekündigt, vom 1. Juli an diese Menschen an der deutschen Grenze zurückzuweisen.

