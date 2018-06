Erdogan-Wähler: Große regionale Unterschiede in Deutschland

Nach der Präsidentenwahl in der Türkei wird deutlich: In Deutschland genießt Recep Tayyip Erdogan bei den türkischen Wählern nach wie vor großen Rückhalt. In der Bundesrepublik stimmten knapp 65 Prozent der Wähler für den türkischen Präsidenten – im Vergleich zu 52,6 Prozent insgesamt. Die...