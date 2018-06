Donald Trumps Sprecherin: Restaurant erteilt Sarah Huckabee Sanders Hausverbot

Wenn in amerikanischen Restaurants die Zahlenkombination „86“ geflüstert wird, wissen die Angestellten, was Sache ist: Ein unerwünschter Gast muss gehen. Im Fall von US-Regierungssprecherin Sarah Huckabee Sanders, der am Samstag in der „Roten Henne“ in Lexington/Virginia die Tür gewiesen wurde, gab...