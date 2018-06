Bundesregierung bringt Haushalt 2019 am 6. Juli auf den Weg

Unmittelbar nach der endgültigen Verabschiedung des Bundeshaushaltes 2018 in der ersten Juli-Woche will Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) bereits seinen Entwurf für den Haushalt 2019 vorlegen. Wie unsere Redaktion aus Regierungskreisen erfuhr, wird das Bundeskabinett in einer...