Türkei-Wahl: Recep Tayyip Erdogan will Präsident bleiben

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will bei der Präsidentschaftswahl in der Türkei seine Macht festigen beziehungsweise ausbauen. Insgesamt sind 59,33 Millionen Stimmberechtigte aufgerufen, einen Präsidenten und ein neues Parlament zu wählen. Wir sagen, was man über die Wahl in der Türkei...