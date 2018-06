Donald Trumps Ex-Wahlkampfmanager Paul Manafort in Haft genommen

Ein Richter in der US-Hauptstadt Washington hat am Freitag entschieden, dass Paul Manafort, ehemaliger Wahlkampfmanager des heutigen US-Präsidenten, in Haft muss. Das berichteten mehrere US-Medien. Manafort war im Verfahren um illegale Wahlkampfgeschäfte auf Kaution frei. Bis zu seinem Prozess muss...