Nordkorea:

Große Worte, wenig Konkretes – und ein historischer Händedruck von 13 Sekunden. Der Atom-Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Diktator Kim Jong Un in Singapur ist vorüber. Begonnen hat der Kampf um die Deutungshoheit. Erfolg oder Misserfolg? Was bleibt hängen? Was sind die...