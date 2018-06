Nahles: keine klaren Führungsstrukturen und wenig Teamwork

Berlin Für das Bundestagwahldebakel der SPD im September sollen unter anderem der Mangel klarer Führungsstrukturen und zu wenig Teamwork verantwortlich sein. Das sagte SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles dem "Spiegel" unter Berufung auf eine Analyse einer externen Arbeitsgruppe. Ein konkretes Problem sei die Organisation der Parteizentrale gewesen. "Im Willy-Brandt-Haus gab es keine klaren Führungsstrukturen, zu wenig Teamwork. Die rechte Hand wusste oft nicht, was die linke will." Nahles fügte hinzu, es sei nicht eine einzelne Person an der Spitze verantwortlich.

