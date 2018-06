Merkel: G7-Rückkehr Moskaus hängt von Lage in Ukraine ab

La Malbaie Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich gegen eine rasche Wiederaufnahme Russlands in den Kreis der sieben großen Industrienationen ausgesprochen. Damit stellte sie sich klar gegen die Forderung von US-Präsident Donald Trump. Deutschland, Frankreich, Italien und die Vertreter der EU seien sich einig, dass es eine Rückkehr Russlands in die G7-Runde nur bei substanziellen Fortschritten im Blick auf die Probleme mit der Ukraine geben könne. Das sagte Merkel am Rande des G7-Gipfels im kanadischen La Malbaie.