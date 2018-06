Mietpreisbremse - So will Katarina Barley sie verschärfen

Mieter im Kampf gegen überhöhte Mieten zu unterstützen, war eines der zentralen Wahlversprechen von Katarina Barley (SPD). Nun hat die Justizministerin am Dienstag in Berlin einen Entwurf der geplanten Verschärfung der Mietpreisbremse vorgelegt.Er soll Mietern ermöglichen, sich in Zukunft leichter...