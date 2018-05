Terrorverdacht nach tödlicher Messer-Attacke in Paris

Paris Nach einer tödlichen Messer-Attacke in Paris haben Anti-Terror-Experten die Ermittlungen übernommen. Ein Angreifer tötete am Abend einen Passanten und verletzte vier weitere Menschen, zwei davon schwer. Die Polizei erschoss den Angreifer. Die Pariser Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung wegen Terror-Verdachts, Mordes und versuchten Mordes an Amtsträgern ein. Die Terrorgruppe IS reklamierte den Angriff für sich. Das meldete die auf Auswertung dschihadistischer Propaganda spezialisierte Site Intelligence Group unter Berufung auf das IS-Sprachrohr Amak.

