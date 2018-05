AfD-Landeschef Junge: Die Realität war schon immer rechts

Bingen Der rheinland-pfälzische AfD-Chef Uwe Junge hat andere Parteien in scharfer Form attackiert. "Ihr werdet Euren lächerlichen Kampf gegen Rechts verlieren, weil die Realität immer schon rechts war", sagte Junge bei einem Landesparteitag in Bingen. "Eure Arroganz der Macht, die Ihr immer noch wie eine Monstranz vor Euch hertragt, wird Euch schon bald im Halse steckenbleiben", griff Junge die anderen Parteien an. Rund 50 Anhänger der Linksjugend Solid und der Partei "Die Partei" protestierten vor der Halle gegen die AfD.

