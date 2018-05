Treffen auf Zugspitze – So war die GroKo-Show am Gipfelkreuz

In Sachen Inszenierung macht der CSU keiner was vor. Um 13.35 Uhr steht Alexander Dobrindt mit offener Daunenjacke auf der Panoramaterrasse der Zugspitze. Die Aussicht ist atemberaubend, die Sonne brennt, das goldene Gipfelkreuz leuchtet. SPD-Chefin Andrea Nahles hat eine hellblaue Outdoorjacke an....