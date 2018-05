Schüler: Zahl wächst bis 2030 um 278.000

Die Zahl der Schüler in Deutschland wird nach einer neuen offiziellen Prognose bis 2030 um 278 000 auf 11,2 Millionen steigen. Das seien über zwei Prozent mehr als 2016, wie die Kultusministerkonferenz (KMK) anlässlich ihrer neuen Vorausberechnung am Freitag in Berlin mitteilte. Die Zahlen dienen...