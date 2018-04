Emmanuel Macron liest Trump in Washington die Leviten

Was Angela Merkel bereits am 3. November 2009 empfing, hat am Mittwoch auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in der Herzkammer der US-Demokratie bekommen: minutenlangen Beifall von den rund 500 Abgeordneten beider Kammern des Kongresses. Für eine Rede, die in weiten Teilen einem flammenden...