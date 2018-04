Rudy Giuliani kommt an Bord von Trumps Anwaltsteam

Washington Rudy Giuliani, Ex-Bürgermeister von New York, soll das Anwaltsteam von US-Präsident Donald Trump in der Russlandaffäre verstärken. "Rudy ist großartig. Er ist schon lange mein Freund und er will diese Angelegenheit zum Wohl unseres Landes schnell klären", sagte Trump. Giuliani erklärte, er tue das, weil er hoffe, ein Ende der Russland-Untersuchungen erreichen zu können, berichtet die "Washington Post". Er habe außerdem größten Respekt für den Präsidenten und für FBI-Sonderermittler Robert Mueller.