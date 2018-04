Trump droht Russland mit Militärschlag in Syrien

Washington Nach dem mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien hat US-Präsident Donald Trump Russland mit einem Raketenangriff in dem Bürgerkriegsland gedroht. "Russland hat geschworen, alle Raketen abzuschießen, die auf Syrien abgefeuert werden. Mach' Dich bereit, Russland, denn sie werden kommen ...", twitterte er. Die Raketen seien "schön und neu und "smart"". Russlands Botschafter im Libanon, Alexander Sassypkin, hatte erklärt, man werde jegliche US-Rakete auf syrischem Hoheitsgebiet abfangen. Kanzlerin Angela Merkel gab Syriens Regierung erstmals eine mögliche Verantwortung an dem Angriff.