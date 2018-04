Rudi Dutschke: Der Studentenführer der 1968er

Das war Studentenführer Rudi Dutschke

Kaum ein Name steht in Deutschland so für „1968“ wie Rudi Dutschke. Er war die zentrale Figur der Studentenbewegung der 1960er Jahre in West-Berlin und Westdeutschland. Am 11. April 1968 wurde er in Berlin von Josef Bachmann niedergeschossen und lebensgefährlich verletzt. Er starb am 24. Dezember 1979 an den Folgen des Attentats. Bilder aus seinem kurzen Leben.

Foto: Wilhelm Bertram / dpa