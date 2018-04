Warnstreiks starten - Bundesweit Flugverbindungen gestrichen

Berlin Bundesweit haben am Morgen massive Warnstreiks im öffentlichen Dienst begonnen. Tausende Beschäftigte an Flughäfen, im Nahverkehr, in Kindergärten und anderen öffentlichen Betrieben legen die Arbeit nieder. An den Airports Frankfurt, München, Köln und Bremen wurden schon vorab hunderte Flüge annulliert. Reisende müssen sich den ganzen Tag über auf massive Verspätungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi will damit kurz vor der dritten Tarifrunde für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst den Druck erhöhen und fordert sechs Prozent mehr Lohn, mindestens aber 200 Euro pro Monat.

