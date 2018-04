Donald Trump droht mit weiteren Milliarden-Zöllen – China kontert

China hat scharf auf die überraschenden Drohungen von US-Präsident Donald Trump mit weiteren Strafzöllen auf Importe in Höhe von 100 Milliarden Dollar reagiert. Das Handelsministerium in Peking teilte am Freitag mit, man werde „umfassende Gegenmaßnahmen“ ergreifen und „um jeden Preis“ gegen den...