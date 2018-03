Freiberg und Cottbus: Zwei Städte legen jetzt ihre eigene Asyl-Obergrenze fest

Für Sven Krüger war es nur eine Frage der Zeit, bis Schluss sein würde. Bis Ungerechtigkeit und Ungleichheit nur noch in einen Ausweg kannten: ein Ende des Zuzugs von Flüchtlingen in seine Stadt. Zumindest für eine Zeit. Krüger ist Oberbürgermeister der alten Bergbaustadt Freiberg in Mittelsachsen....