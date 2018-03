Carles Puigdemont an der deutschen Grenze festgenommen

Die am Wochenende eingeleitete europaweite Fahndung nach dem flüchtigen katalanischen Separatistenchef Carles Puigdemont hatte schnellen Erfolg: Am Sonntagmittag stoppten deutsche Polizisten den 55-Jährigen kurz nach der Einreise per Pkw aus Dänemark.Die spanischen Behörden hatten am Freitagabend,...