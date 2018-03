Laut Sicherheitsbehörden sind 570 Gefährder in Deutschland

Dass die Terrorgefahr in Deutschland groß ist, steht seit den Anschlägen in Berlin, Ansbach und Würzburg außer Frage. Allein 2017 sind nach Behördenangaben drei Attentate verhindert worden, seit 2000 insgesamt 16. Auffällig ist in diesem Monat, dass sich bei der Generalbundesanwaltschaft die...