Tausende Kurden demonstrieren in Hannover gegen die Türkei

Etwa 11.000 Menschen haben am Samstag nach Angaben der Polizei in Hannover gegen die türkische Offensive in Syrien demonstriert. Die Proteste verliefen weitgehend ohne größere Zwischenfälle, sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag. Vereinzelt seien verbotenen Fahnen gezeigt und verbotene Parolen...