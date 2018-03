Le Pen: Front National soll künftig Rassemblement National heißen

Lille Die Vorsitzende der Front National, Marine Le Pen, will die rechtsextreme Partei in Rassemblement National umbenennen. Das gab Le Pen bei einem Parteitag im nordfranzösischen Lille unter dem Beifall Hunderter Parteimitglieder bekannt. Übersetzt heisst Rassemblement National Nationaler Zusammenschluss oder Nationale Sammlung. "Wir erleben einen historischen Moment", sagte Le Pen. Der neue Name solle ein "Aufruf sein, sich uns anzuschließen". "Front" klinge zu militärisch, hatte sie vor Kurzem gesagt. Mit der Umbenennung will Marine Le Pen einen Neustart der Partei markieren.

