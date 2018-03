Anja Karliczek: Wer die neue in Angela Merkels Kabinett ist

Als das Telefon klingelt und das Kanzleramt dran ist, kriegt sie einen Schreck. Gibt es Ärger? Ist irgendwas schiefgelaufen? Anja Karliczek soll mal rüber kommen, Angela Merkel will sie treffen. Aber wieso bloß? Sie macht sich auf den Weg, hat keinen blassen Schimmer, was sie erwartet. Am...