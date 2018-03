So bereitete sich die SPD auf den Tag der Entscheidung vor

Andrea Nahles hat gute Laune, und die will sie sich nicht vermiesen lassen. „Bei so einem schönen Sonnenschein sollten wir uns nur auf gute Nachrichten gefasst machen“, sagt die SPD-Fraktionschefin, als sie am Samstag frierend am Osthafen steht. Die Frage, der sie mit diesem Satz ausweicht, lautet:...