Berlin Die Nacht über wird ausgezählt und gegen 9.00 Uhr dann will die SPD-Spitze bekanntgeben, was die SPD-Basis von einer erneuten großen Koalition hält. Von dem Ergebnis hängt ab, ob sich CDU-Chefin Angela Merkel am 14. März wieder zur Kanzlerin wählen lassen kann. 2013 gab es bei dem ersten Koalitionsvotum der Mitglieder eine Zustimmung von rund 75 Prozent, dieses Mal gilt das Rennen aber als weitaus knapper.

