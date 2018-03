Washington Nach einem Jahr voller Frontalangriffe auf die Medien wagt sich US-Präsident Donald Trump sozusagen auf feindliches Territorium. Am Samstagabend (Ortszeit) wollte er am traditionellen Dinner des Gridiron-Clubs, einer prestigereichen Journalisten-Vereinigung in Washington, teilnehmen. Im vergangenen Jahr war er dieser Veranstaltung noch ebenso ferngeblieben wie der alljährlichen Gala der beim Weißen Haus akkreditierten Journalisten, dem Correspondents' Dinner.

