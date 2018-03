Berlin Morgen Früh steht fest, was die SPD-Basis von einer neuen großen Koalition hält. Ab heute wird ausgezählt. Die Briefe des SPD-Mitgliedervotums werden dafür zunächst alle nach Berlin transportiert. In der Parteizentrale, dem Willy-Brandt-Haus, werden die Rückmeldungen dann ausgezählt. Das wird bis in die kommende Nacht dauern. Am Sonntagmorgen dann will die SPD über das Ergebnis informieren. Ein Nein würde über kurz oder lang wohl zu Neuwahlen führen.

