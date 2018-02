Jeder vierte identifizierte "Reichsbürger" lebt in Bayern

München Jeder vierte identifizierte "Reichsbürger" in Deutschland lebt in Bayern. Dies geht aus einer aktuellen Erhebung hervor, die Bayerns CSU-Innenminister Joachim Herrmann vorgestellt hat. Demnach leben 3850 der bundesweit rund 15 000 "Reichsbürger" im Freistaat. Bei weiteren rund 1400 Personen in Bayern sind nach Angaben Herrmanns die Überprüfungen wegen eines Verdachts noch nicht abgeschlossen. "Wir gehen weiter aktiv und konsequent gegen die Reichsbürgerszene vor", sagte er.