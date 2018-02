Migranten-Aufnahmestopp bei Essener Tafel sorgt für Wirbel

Berlin Der Dachverband der Tafeln hat kein Verständnis für den Aufnahmestopp für Migranten bei der Essener Tafel. "Den Essener Weg können wir so nicht nachvollziehen", sagte der Vorsitzende des Dachverbands, Jochen Brühl, der dpa. "Für Tafeln zählt die Bedürftigkeit, nicht die Herkunft". Ähnliche Fälle in Deutschland seien nicht bekannt. Maßnahmen, mit denen einzelne Tafeln auf großen Andrang reagierten, gelten in der Regel für alle Kunden. Diese reichten von Aufnahmepausen bis zum Rotationsprinzip.

