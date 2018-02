US-Prediger Billy Graham im Alter von 99 Jahren gestorben

Diese Prominenten sind 2018 gestorben

Mit Gesang im Stil Frank Sinatras und Dean Martins verkaufte der US-Sänger Vic Damone Millionen Platten. In den 1940er und 50er Jahren war der Sohn italienischer Einwanderer mit seinen romantischen Balladen in aller Munde. Auch als TV-Moderator und Schauspieler war er tätig. Am 11. Februar starb Vic Damone im Alter von 89 Jahren in Miami.

Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press