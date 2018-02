Gabriel und Yildirim bei Sicherheitskonferenz - May zu Brexit

München Am zweiten Tag der Münchner Sicherheitskonferenz stehen das deutsch-türkische Verhältnis und die Zukunft Europas im Fokus. Mit Spannung wird die Rede von Außenminister Sigmar Gabriel erwartet. Zudem tritt der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim in München auf. Gestern war "Welt"- Journalist Deniz Yücel in der Türkei nach einem Jahr Haft freigelassen worden und nach Deutschland zurückgekehrt. Die Zukunft Europas nach dem Brexit dürfte auch Thema sein. Die britische Premierministerin Theresa May will ihre Pläne für das künftige Verhältnis zur EU nach dem Austritt darlegen.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder