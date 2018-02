Deniz Yücel wieder in Deutschland- Videobotschaft

Berlin Deniz Yücel ist wieder in Deutschland. Wenige Stunden nach seiner Freilassung aus türkischer Haft landete der "Welt"-Journalist am Abend an Bord einer Chartermaschine auf dem Flughafen Berlin-Tegel. Der 44-Jährige hatte mehr als ein Jahr ohne Anklage in der Nähe von Istanbul in Untersuchungshaft gesessen. In einer Videobotschaft, die auf dem Twitter-Account "Freundeskreis #FreeDeniz" verbreitet wurde, dankte der 44-Jährige sichtlich bewegt allen, die in der ganzen Zeit an seiner Seite gestanden hätten. Nach Angaben von Außenminister Sigmar Gabriel wurden der Türkei für die Freilassung keine Gegenleistungen zugesagt.

