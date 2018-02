Deniz Yücel ist frei - U-Haft in der Türkei endet nach mehr als einem Jahr

Der „Welt“-Korrespondent Deniz Yücel ist aus der Haft in der Türkei entlassen worden. Das berichtet die „Welt“ unter Berufung auf seinen Anwalt Veysel Ok. Der 44-Jährige war am 14. Februar 2017 in Istanbul inhaftiert worden. Die türkische Justiz warf ihm Unterstützung von Terrorgruppen vor, hatte...