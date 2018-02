Geteiltes Echo in CDU auf Merkels Erneuerungsversprechen

Berlin In der CDU ist das Bekenntnis der Vorsitzenden Angela Merkel zu einer personellen Erneuerung unterschiedlich aufgenommen worden. Partei-Vize Volker Bouffier sagte der "Bild"-Zeitung: "Die Kanzlerin hat verstanden." Sie werde der CDU ein klares Signal in Richtung personelle Erneuerung geben. Dagegen zeigte sich der Bundestagsabgeordnete Klaus-Peter Willsch enttäuscht: Der Versuch, mit dem üblichen "Weiter so" das schlechte Verhandlungsergebnis und die Wahlschlappe schönzureden, habe ihn nicht überzeugt. Die CDU müsse sich überlegen, wie sie sich ohne Merkel neu aufstelle.