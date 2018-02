Kim Jong Un lädt Südkoreas Präsidenten nach Nordkorea ein

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un will trotz seines harten Kurses im Konflikt um sein Atomprogramm so bald wie möglich Südkoreas Präsidenten Moon Jae In treffen.Kims Schwester Kim Yo Jong habe Moon am Samstag in Seoul mündlich eine Einladung des Bruders überbracht, teilte das Präsidialamt...