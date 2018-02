SPD-Chef Martin Schulz spricht von „Tag der Entscheidung“

SPD-Chef Martin Schulz hat sich sicher gezeigt, dass die Koalitionsverhandlungen am Dienstag in die letzte Runde gehen und keine weitere Verlängerung nötig sein wird. Vor den Gesprächen in der Berliner CDU-Zentrale sprach er am Morgen vom „Tag der Entscheidung“.„Ich habe guten Grund anzunehmen,...